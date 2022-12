Biblioteca Professora Matilde Negrini é inaugurada na zona rural

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Foi inaugurada na manhã da última sexta-feira (16), a Biblioteca Professora Matilde Negrini, na Escola Municipal Professora Carmélia de Castro. O espaço literário leva o nome da educadora que estudou e trabalhou na unidade.

A escola, que fica na zona rural, no bairro Souza Lima, atende alunos dos primeiros anos da Educação Infantil ao 9° ano do Ensino Fundamental e agora passa a contar com um espaço dedicado à leitura, com um acervo de cerca de três mil livros. A secretária municipal de Educação, Maria Helena Braga, e a equipe da SME prestigiaram a inauguração do novo espaço.

Maria Helena Braga se lembrou da homenageada e disse aos professores que a missão deles vai além dos ensinamentos dentro de sala de aula, já que Matilde fez mais do que ensinar, ela se importou com os alunos, com seus familiares e com toda a comunidade que cerca a escola, dedicando parte de sua vida ao magistério. A secretária ainda exaltou o trabalho da diretora, Elizabeth Pereira, e da vice-diretora Fabiana Dias Antunes de Carvalho, que deixam esse legado a toda a comunidade escolar.

A biblioteca será aberta à comunidade, emprestando livros não só aos alunos, mas a toda a população da região.