Bicicross Poços Clube realiza “Treinão de Carnaval”

Nesta segunda-feira (20), os alunos do Bicicross Poços Clube realizaram um “treinão de carnaval” no parque municipal em Poços de Caldas.

Liderados pelo piloto de BMX Bruno Cogo, líder do ranking nacional e um dos atletas que busca uma vaga nos próximos Jogos Olímpicos, os alunos tiveram um treino especial onde receberam orientações e dicas valiosas. A Secretaria Municipal de Esportes foi a apoiadora do evento

A equipe do Bicicross Poços Clube está se preparando para participar das competições da temporada, com o principal foco no Campeonato Paulista, com início previsto para março. As vagas para interessados em participar da equipe estão abertas.

O piloto Bruno Congo conta com o apoio de várias entidades e empresas, incluindo a Prefeitura de Poços de Caldas, Associação dos Ciclistas de Poços de Caldas, Bicicross Poços Clube, Casa Salles, Grupo Soitic, Poços Tec, Frimer, Júnior Plásticos, Acquafisian, Academia Olimpo, Força Aérea Brasileira e Time Brasil.

Tendo diversas vitórias no currículo, o piloto de BMX pretende continuar brigando nos circuitos nacionais e internacionais e deixar um exemplo de persistência e foco.

Beatriz Aquino