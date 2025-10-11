Bife de panela com alho-poró e docinhos de abacaxi com coco

Atualizado em 11 de outubro de 2025

O programa Cozinha Criativa, apresentado por Letizia Sanches, traz neste fim de semana duas receitas saborosas e práticas que prometem agradar toda a família. A atração vai ao ar pela TV Poços / Rede Minas neste sábado (11) e domingo (12) de outubro de 2025, sempre às 14h.

No cardápio do episódio, Letizia prepara um Bife de Panela com Alho-Poró, acompanhado de um irresistível Docinho de Abacaxi com Coco — combinação perfeita de sabor e aroma.

🥩 Ingredientes da carne

1 kg de carne bovina em bifes

1 cebola grande picada

500 g de tomates-cereja maduros

1 talo de alho-poró fatiado

1 xícara (chá) de salsão picado

1 colher (sopa) de extrato de tomate

Sal, shoyu, pimenta dedo-de-moça e salsinha a gosto

Preparo:

Processe os tomates com a pimenta, misture o extrato de tomate e o shoyu. Em uma caçarola grande, refogue a cebola em um fio de óleo, acrescente metade do alho-poró e do salsão, disponha os bifes, cubra com o restante dos ingredientes e deixe cozinhar até a carne amaciar. Sirva com arroz branco e finalize com salsinha picada e o molho formado no cozimento.

🍍 Ingredientes do doce

1 abacaxi grande

1 ½ xícara (chá) de coco em flocos

3 xícaras (chá) de açúcar cristal

½ xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de manteiga

Chocolate meio amargo para decorar

Preparo:

Bata o abacaxi no liquidificador, misture em uma panela com o coco, açúcar, manteiga e farinha. Cozinhe mexendo até engrossar. Depois de frio, leve à geladeira, modele no formato desejado e decore com um fio de chocolate derretido