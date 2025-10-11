Bife de panela com alho-poró e docinhos de abacaxi com coco

11out

Bife de panela com alho-poró e docinhos de abacaxi com coco

Por Cozinha Criativa, Receitas

Atualizado em 11 de outubro de 2025

O programa Cozinha Criativa, apresentado por Letizia Sanches, traz neste fim de semana duas receitas saborosas e práticas que prometem agradar toda a família. A atração vai ao ar pela TV Poços / Rede Minas neste sábado (11) e domingo (12) de outubro de 2025, sempre às 14h.

No cardápio do episódio, Letizia prepara um Bife de Panela com Alho-Poró, acompanhado de um irresistível Docinho de Abacaxi com Coco — combinação perfeita de sabor e aroma.

🥩 Ingredientes da carne

  • 1 kg de carne bovina em bifes
  • 1 cebola grande picada
  • 500 g de tomates-cereja maduros
  • 1 talo de alho-poró fatiado
  • 1 xícara (chá) de salsão picado
  • 1 colher (sopa) de extrato de tomate
  • Sal, shoyu, pimenta dedo-de-moça e salsinha a gosto

Preparo:
Processe os tomates com a pimenta, misture o extrato de tomate e o shoyu. Em uma caçarola grande, refogue a cebola em um fio de óleo, acrescente metade do alho-poró e do salsão, disponha os bifes, cubra com o restante dos ingredientes e deixe cozinhar até a carne amaciar. Sirva com arroz branco e finalize com salsinha picada e o molho formado no cozimento.

🍍 Ingredientes do doce

  • 1 abacaxi grande
  • 1 ½ xícara (chá) de coco em flocos
  • 3 xícaras (chá) de açúcar cristal
  • ½ xícara (chá) de farinha de trigo
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • Chocolate meio amargo para decorar

Preparo:
Bata o abacaxi no liquidificador, misture em uma panela com o coco, açúcar, manteiga e farinha. Cozinhe mexendo até engrossar. Depois de frio, leve à geladeira, modele no formato desejado e decore com um fio de chocolate derretido

 

