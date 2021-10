Bife rolê de frango com alcaparras & Bolo na taça com calda de chocolate e mel

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

BIFE À ROLÊ DE FRANGO COM ALCAPARRAS & BOLO NA TAÇA COM CALDA DE CHOCOLATE E MEL

INGREDIENTES DO MOLHO DE ALCAPARRAS

500gr. de tomate para molho picados

6 dentes de alho picados

1 cebola picada

1 xícara de chá de alcaparras picadas

1 xícara de chá de molho de tomate

Sal óleo vegetal e salsinha picada a gosto

PREPARO

Cozinhe todos os ingredientes na mesma panela que grelhou os rolês até obter um molho cremoso.

INGREDIENTES DOS ROLÊS

8 filés de peito de frango

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal, óleo vegetal, vagem e repolho a gosto

PREPARO

Bata cada bife entre duas folhas de plástico para ficarem bem finas, coloque vagem e repolho dentro, enrole prendendo com palitos, tudo temperado somente com sal, frite em panela com somente um filete de óleo até dourar por fora e passe para uma assadeira.

Cubra tudo com o molho, esparrame parmesão sobre tudo e leve ao forno por quinze minutos para gratinar.

Sirva quente acompanhado de macarrão ao alho e óleo e abobrinhas salteadas.

PARA O BOLO NA TAÇA

Fatias de bolo de chocolate do seu gosto

Creme chantilly

INGREDIENTES PARA A CALDA DE MORANGO

1 xícara de chá de morangos picados

1 xícara de chá de suco de laranja

1 xícara de chá de açúcar

INGREDIENTES PARA A CALDA DE CHOCOLATE

1 xícara de chá de leite

4 colheres de mel

1 xícara de chá de cacau ou chocolate em pó

PREPARO

Para ambas as caldas basta cozinhar cada uma até obter uma calda grossa.

Monte as taças com calda de chocolate por baixo pedaços de bolo, calda de morango e cobertura de chantilly.