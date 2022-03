Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

BISTECA DE PORCO COM COGUMELOS &

BOLO DE AMEIXAS COM CHOCOLATE

INGREDIENTES DA BISTECA

4 bistecas de porco

Sal e pimenta do reino moída a gosto

INGREDIENTES DO MOLHO

200 gr. de cogumelos Paris frescos fatiados

200 gr. de tomates cereja cortados ao meio

1 cebola roxa em lâminas

½ Xicara de chá de vinho branco seco

1 xícara de chá de creme de leite fresco

½ xícara de chá de requeijão cremoso

1 pimentão vermelho picado

Sal, pimenta dedo de moça, óleo vegetal e azeite de oliva a gosto

PREPARO

Sele bem as bistecas em frigideira quente até dourar e retire.

Na mesma frigideira, refogue o molho começando pela cebola, cogumelos, tomatinhos, pimentão, pimenta, o vinho branco e para encerrar o creme de leite. Volte com as bistecas e cozinhe em fogo baixo até amaciar dentro do molho e sirva acompanhado de arroz brando ou arroz com repolho.

INGREDIENTES DO BOLO DE AMEIXA

3 ovos

2xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de açúcar refinado

1 xícara de chá de açúcar mascavo

½ xícara de chá de leite

2 xícaras de chá de ameixas frescas sem cascas picadas

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de sobremesa de bicarbonato de sódio

½ xícara de chá de chocolate meio amargo picado

½ xícara de chá de uvas passas

½ xícara de chá de óleo vegetal

Creme chantilly para decorar

PREPARO

Quebre os ovos, misture o leite, o óleo, a farinha, os açúcares, fermento, bicarbonato e bata bem. Junte chocolate, uvas passas, ameixas frescas, misture bem e asse em assadeira para bolo inglês. Sirva acompanhado de creme chantilly.