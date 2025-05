Bisteca de porco com molho de alcaparra & Doce de banana com licor e creme de leite

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DA BISTECA

4 bistecas de porco

2 ovos batidos

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 xícaras de chá de farinha de pão

1 colher de sopa de tomilho seco

1 colher de sopa de chimichurri

1 colher de sopa de alho em pó

1 colher de sopa de cebola em pó

1 colher de sopa de pimenta calabresa

INGREDIENTES DO MOLHO

½ xícara de chá de alcaparras picadas

1 xícara de chá de maionese

1 xícara de chá de cream cheese

Sal, suco de meio limão Tahiti e salsinha a gosto

PREPARO

Misture tudo e pronto.

MONTAGEM

Misture chimichirri, pimenta calabresa e tomilho mais alho, e cebola, em pó.

Bata as bistecas entre duas folhas de plástico, tempere com sal e pimenta do reino. Passe pela farinha de trigo, pelo o ovo batido e farinha de pão e frite em frigideira com pouco óleo em fogo baixo.

Sirva com um ovo frito em cima de cada bisteca acompanhado de arroz com ervilhas e cenoura mais o molho a gosto.

INGREDIENTES DO DOCE

6 bananas nanicas firmes fatiadas grossas

½ xícara de chá de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de manteiga

1 xícara de chá de creme de leite (200g.)

¼ de xícara de chá de rum

¼ de xícara de chá de licor de sua preferência

Sorvete de creme a gosto.

PREPARO

Cozinhe as bananas em frigideira com manteiga e açúcar mascavo somente até se fundirem, junte o creme de leite e flambe com o rum e licor e sirva quente acompanhado de sorvete de creme.