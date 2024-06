“Blade Runner – O Caçador de Andróides” volta ao cinema nesta quinta pelo selo “Clássicos no Marquise”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ingressos já podem ser garantidos no site oficial do Cine Marquise

“Blade Runner – O Caçador de Androides”, longa de 1982 dirigido por Ridley Scott, será exibido com exclusividade no Cine Marquise. A partir do dia 13 de junho, fãs da saga cyberpunk poderão assistir ao clássico no cinema de rua de Poços, em sessão diária legendada às 20h30.

Comumente mencionado em listas de melhores filmes de ficção científica já feitos, “Blade Runner – O Caçador de Androides” é estrelado por Harrison Ford e baseado no livro “Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?”, de Philip K. Dick. No século 21, uma corporação desenvolve clones humanos para serem usados como escravos em colônias fora da Terra, identificados como replicantes. Em 2019, um ex-policial é acionado para caçar um grupo fugitivo vivendo disfarçado em Los Angeles.

A obra retrata uma Los Angeles futurista, mas que contém traços muito atuais. Com elementos também dos filmes noir, em Blade Runner, o diretor prova que os filmes de ação têm capacidade de discutir, com maestria, questões que permeiam a humanidade.

A iniciativa faz parte do selo “Clássicos no Marquise”, liderado pelo Cine Marquise e levado para outros cinemas de rua como Cine Passeio, em Curitiba, e Cine Marquise Ultravisão, em Minas Gerais. O selo tem o objetivo de, a cada mês, resgatar para o público um grande sucesso do cinema. Entre os filmes já exibidos estão: “Pulp Fiction”, “Um Sonho de Liberdade”, “2001: Uma Odisseia no Espaço”, “Psicose”, a trilogia de “O Senhor dos Aneis”, “Cidade de Deus”, “Tubarão”, entre outros.

Serviço:

Blade Runner – O Caçador de Andróides, de Ridley Scott (13 a 19 de junho)

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao

Ingressos no site do Cine Marquise ou na bilheteria do cinema