Bloco Carna Pé Q Voa anima as ruas da cidade

Os amantes do esporte também tiveram sua vez no carnaval de Poços de Caldas. Na manhã desse sábado (18), foliões corredores e desportistas fizeram uma caminhada carnavalesca no centro da cidade. O bloco chamado Carna Pé Q Voa realizou um trajeto que começou com a saída no Parque José Affonso Junqueira, atrás do Palace Hotel, e passou pelas principais ruas da cidade.

A inscrição para a “corrida” foi gratuita e a organização pediu que os participantes contribuíssem com um litro de leite.

Como não há limite de idade, muitas crianças poderam participar. O percurso, de apenas 2,15km tem como principal objetivo incentivar a prática esportiva usando a temática do Carnaval.

Beatriz Aquino