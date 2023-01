Bloco da Tine se reúne neste domingo no Mirante Sta. Rita

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste domingo, (8), a partir das 15h, o tradicional Bloco da Tine realiza a terceira edição do projeto de circulação e primeira do ano de 2023, desta vez a proposta será realizada no Mirante do bairro Santa Rita em Poços de Caldas.

A ideia de circulação do Bloco da Tine é ocupar espaços descentralizados da cidade, propondo ações temáticas gratuitas que dialoguem diretamente com a cultura do carnaval e do próprio bloco, estimulando as pessoas fazedoras de cultura a compartilharem os seus saberes com a comunidade.

Esta ação de continuidade envolvendo a comunidade visa a formação de público e expansão do bloco, juntamente com as pautas por ele defendidas, como a valorização e acesso dos corpos trans e travestis, respeito e compreensão da diversidade, profusão da cultura queer e popular.

O Carnaval fora de época traz Pagode dos Amigos, oficina de circo e playlists com os melhores sambas.

A sugestão é que o público tire a fantasia do armário e aproveite para curtir o clima de carnaval de rua novamente.

Confira a programação:

Música ao vivo com Pagode dos Amigos;

Apresentação e oficina circense com Daiana Aranda e Ibrian Azzi da Cia. Circônicos;

+ Playlist pra Sambar.

O Circula Bloco da Tine tem produção da Carvalho Agência Cultural e conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura / Prefeitura de Poços de Caldas e Garden Man.

Em caso de chuva, a ação será realizada na quadra do CEU da Zona Leste, no Jardim Itamaraty.

O BLOCO DA TINE

O Bloco da Tine nasce com a peça de teatro Deslimites na Beira do Caos, que retratou a vida e obra da artista poços-caldense Tine Taga. Ao final da peça o público é convidado para acompanhar um cortejo até a Praça em frente ao Espaço Cultura da Urca. Ali, nasce oficialmente o bloco que teve suas ações desdobradas principalmente em encontros musicais e ensaios da Bateria do Bloco, na Praça do Monjolinho, tradicional espaço do bairro da Cascatinha. Ali os encontros aconteciam em todos os domingos que antecediam o Desfile, que aconteceram em 2019 e 2020, tradicionalmente as terças-feiras. Em 2021 e 2022 o bloco teve sua existência rememorada por meio de lives e também do documentário Carnaval da Diversidade, disponível no canal Poços Curte em Casa.

O principal objetivo é consolidar o Bloco da Tine como um movimento de arte, acolhimento e resistência para a comunidade LGBTQIA+ e outras minorias, fortalecendo-se a partir do poder transformador da arte e da cultura para ressignificar os espaços da cidade que devem ser ocupados por todos sem qualquer discriminação.

SERVIÇO

Circula Bloco da Tine

Data: domingo, 8 de janeiro de 2023

Horário: a partir das 15h

Local: Mirante, Rua Júpiter, nº1, Bairro Santa Rita, Poços de Caldas

*Em caso de chuva, no CEU da Zona Leste

Beatriz Aquino