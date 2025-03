BMX Poços Clube conquista medalhas e destaca-se em Muriaé no Campeonato Mineiro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No último domingo, 23, os atletas do BMX Poços Clube brilharam na 1ª etapa do Campeonato Mineiro de BMX Racing, realizada na cidade de Muriaé. Com uma delegação de 13 pilotos, o clube se destacou na competição, conquistando um total de 8 medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de bronze, um resultado impressionante que reafirma sua força e destaque no cenário estadual.

Os atletas do BMX Poços Clube dominaram as baterias ao longo do dia, evidenciando o alto nível técnico da equipe e seu preparo para enfrentar os melhores pilotos do estado. O desempenho notável garantiu ao clube um lugar de destaque no campeonato, consolidando sua posição entre os principais times de Minas Gerais.

O Presidente do BMX Poços Clube, Adriel Pedro Corrêa não escondeu a satisfação com os resultados. “Foi um início de campeonato espetacular para nós. Os atletas se empenharam ao máximo e os resultados falam por si mesmos. Estamos muito confiantes para as próximas etapas e continuaremos treinando com dedicação para manter esse nível de desempenho”, comentou.

A competição, que reuniu alguns dos melhores pilotos de Minas Gerais, trouxe desafios ainda mais intensos, mas o BMX Poços Clube mostrou sua força e se manteve firme na briga pelo título estadual. Com o olhar voltado para as próximas etapas, o clube segue se preparando para continuar sua trajetória vitoriosa.

O BMX Poços Clube segue contando com o apoio da Prefeitura, e das famílias dos atletas, que são essenciais para o crescimento contínuo do time e para o sucesso nas principais competições de BMX Racing do país.

Resultado 1ª Etapa Campeonato Mineiro de BMX Racing – Muriaé

Campeões

Lavinia Coutinho – Girls 11 Anos

Mateus Lobo- Boys 10 Anos

Guilherme Correa – Boys 11 Anos

Vitor Lima – Boys 12 Anos

Enrico Frazão – Boys 14 Anos

Augusto Brandão – Boys 15 Anos

Gabriel Correa – Boys 16 Anos

Paulo Victor Lourenco – Junior Men

Vice-campeões

Júnia Coutinho – Girls 17 Anos

Nicolas Ferreira – Boys 13 Anos

Demais colocações

Yam Carvalho – Boys 08 Anos – 3º colocado

Vinícius Felipe – Men 17/24 Anos – 5º colocado

Rian Goncalves – Men 17/24 Anos – 6º colocado