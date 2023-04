Bob Wolfenson um dos maiores nomes da fotografia brasileira confirma presença no Flipoços 2023

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O livro falado. Está é nome do último livro lançado pelo renomado fotógrafo Bob Wolfenson que pelo título traduz perfeitamente a temática do 18º. Flipoços– Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, que traz como slogan “Literatura e Fotografia, as histórias que as imagens não contam”.

Ao longo de mais de cincoenta anos de carreria, Bob traz neste último livro a celebração das imagens colhidas durante estes anos em que esteve atrás das câmeras. O encontro master com Bob Wolfenson acontece dia 06 de maio, sábado, às 15h30, no Teatro da Urca com entrada franca.

Bob Wolfenson é um dos mais importantes fotógrafos contemporâneo. Possui obras nos acervos do Museu de Arte de São Paulo (Coleção Pirelli-Masp), no Museu de Arte Moderna de São Paulo, no Museu de Arte Brasileira da Faap, entre outras coleções nacionais e internacionais. Em 2021 completou 50 anos de carreira com marcos significativos como uma edição da revista Elle inteira dedicada a releitura de seus trabalhos. Fotógrafo conhecido principalmente por seus retratos icônicos, sua vasta obra transita entre diversos outros gêneros da fotografia. Lançou os livros Desnorte, Livro Falado, Sub-emerso, Belvedere, Apreensões, Cartas a um jovem fotografo, e Antifachada: Encadernação Dourada. Os livros estarão disponíveis para vendas e autógrafos na Livraria oficial do Festival, a Livruz, no local do evento.

Estarão com Bob Wolfenson neste encontro histórico, o fotógrafo mineiro de Belo Horizonte, Márcio Rodrigues que fotografa Moda e Publicidade há 28 anos. É colaborador das revistas Vogue, L`Officiel e ELLE. Fundador do estúdio Lumini, executa campanhas para importantes agencias do Brasil. Em 2009 foi eleito entre os 5 fotógrafos de moda do Brasil pelo Prêmio Melhores da Fotografia, do Fotosite e ainda ganhou o Prêmio Conrado Wessel de Arte. Para mediar este encontro participa Milena Pedrosa, sub-secretaria de turismo e cultura do Estado de Minas Gerais.

A programação oficial no site

https://www.flipocos.com/programacaoflipocos.html

Alguns debates serão transmitidos ao vivo pelo canal do Flipoços no Youtube https://www.youtube.com/@flipocos-pc

Mais informações pelo 35 3697 1551 e acesse o site www.flipocos.com as redes sociais @flipocos no Instagram e novo canal do YouTube https://www.youtube.com/@flipocos-pc

Serviços:

Local | Espaço Cultura da Urca e Teatro e Biblioteca Centerário | Poços de Caldas.

Flipoços 2023 acontece de 3 a 7 de maio e contará com uma livraria exclusiva, a Livruz diariamente no local do evento;

Horário de Funcionamento do Festival | 9h às 21h com entrada franca.

A lotação do teatro será por ordem de chegada. Pede-se a doação de um livro que pode ser entregue no local do evento.

Para mais informações ligue para 35 3697 1551 e acesse o site www.flipocos.com as redes sociais @flipocos no Instagram e o novo canal do YouTube https://www.youtube.com/@flipocos-pc

Beatriz Aquino