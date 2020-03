BOLINHO DE BATATA COM CARNE MOÍDA & PUDIM DE ROSCA COM AMEIXA

INGREDIENTES da massa do bolinho

2 xícaras de chá de batatas cozidas e amassadas

50 gr. de manteiga

1 ovo

1 ½ xícaras de chá de farinha de trigo

Sal a gosto e óleo para fritura

INGREDIENTES do recheio

250 gr. de carne bovina moída

½ xícara de chá de polpa de tomate

2 ovos cozidos picados

Alho, cebola, salsinha picados e sal a gosto

INGREDIENTES do molho

1 limão siciliano, raspa e suco

4 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta dedo de moça picada e do reino moída a gosto

INGREDIENTES do pudim

6 fatias grossas de rosca doce

2 xícaras de chá de abacaxi picado

4 colheres de sopa de açúcar refinado

1 xícara de chá de calda de ameixa

2 ovos

500ml de leite

