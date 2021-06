Bolinho de milho verde e carne seca & Rocambole de abacaxi com maçã

INGREDIENTES DO BOLINHO

6 espigas de milho verde

½ xícara de chá de leite

1 xícara de chá de queijo ralado

1 cebola picada

2 ovos

1 xícara de chá de carne seca cozida e desfiada

1 xícara de chá de farinha de trigo (aproximadamente)

Sal, salsinha e cebolinha a gosto

INGREDIENTES DO ROCAMBOLE

MASSA

30 gr. de fermento biológico

1 ½ xícaras de chá de leite morno

100 gr. de manteiga

2 ovos

½ xícara de chá de açúcar cristal

800 gr. de farinha de trigo (aproximadamente)

RECHEIO

2 xícaras de chá de geleia de abacaxi

500 gr. de maçãs descascadas e fatiadas

½ xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de água quente

50 gr. de chocolate meio amargo picado

½ xícara de chá de creme de leite

