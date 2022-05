Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

BOLINHO DE PEIXE COM BERINJELA & MOUSSE DE MEL COM LIMÃO

INGREDIENTES DO BOLINHO

500 gr. de filé de tilápia

1 berinjela

1 ovo

1 colher de sopa de páprica defumada

Sal, alho cebola e farinha de pão a gosto

PREPARO

Toste a berinjela em frigideira seca até murcharem bem e retire a poupa e passe pelo processador levemente.

Triture no processador alho e cebola, junte o peixe, volta a pulsar e passe para uma tigela.

Misture tudo, junte a páprica, corrija o sal e vá adicionando farinha de pão até o ponto de bolinho, feito hambúrguer e grelhe em panela aberta untada.

Sirva acompanhado de vagem salteada na mesma panela com tomate cereja, bacon e cebola roxa.

INGREDIENTES DA MOUSSE

4 ovos

4 gemas

1 limão siciliano

1 xícara de chá de açúcar refinado

1 xícara de chá de mel

½ xícara de chá de açúcar de confeiteiro

200 ml de creme de leite

PREPARO

Separe as gemas de quatro ovos e bata com mais quatro ovo inteiros, as raspas da casca e suco do limão, o mel e açúcar tudo em banho Maria até obter um creme macio e expeço e espere esfriar.

Bata as claras em ponto de neve junte o açúcar de confeiteiro, bata para incorporar e misture delicadamente o creme de leite.

Junte o creme de ovos com as claras batidas, acondicione em copos individuais e leve para a geladeira por duas horas.