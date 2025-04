Bolo de carne com molho vermelho & Torta de maçã com castanha do Pará

INGREDIENTES DO BOLO DE CARNE

700 gr. de carne bovina moída duas vezes

350gr. de linguiça calabresa sem a pele

2 cebolas grandes picada

4 dentes de alho picados

1 ovos

4 tomates grandes assados sem sementes

1 colher de sopa de alho em pó

1 colher de sopa de cebola em pó

1 colher de sopa de páprica picante

1 colher de sopa de chimichurri

1 litro de molho à bolonhesa a gosto

2 colheres de sopa de farinha de rosca

Queijo ralado, salsinha picada e pimenta dedo de moça à gosto

PREPARO

Amasse todos ingredientes manualmente, menos o molho e o queijo, até obter uma massa homogênea. Arrume em modelo de bolo em uma travessa refratária distribua o molho em volta da carne, cubra com papel alumínio e leve ao forno para assar por vinte minutos, retire do forno cubra com queijo ralado e volte ao forno para dourar.

Sirva fatiado acompanhado de polenta mole.

INGREDIENTES DA TORTA DE MAÇÃ

1kg. de maçãs gala sem cascas nem sementes

1 colher de sopa de canela em pó

1 colher de sopa de farinha de trigo

1/3 de xícara de açúcar refinado

INGREDIENTES DA COBERTURA

2 xicaras de chá de aveia em flocos

½ xicara de chá de açúcar refinado

½ xicara de chá de castanha do Pará picada

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de farinha de trigo

Sorvete de da sua preferência

PREPARO

Misture os ingredientes da torta. Misture os ingredientes da cobertura. Distribua a mistura de maçãs em uma assadeira, cubra com cobertura e leve ao forno até dourar.

Sirva acompanhado de sorvete de sua preferência.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.