Bolsas de R$ 5 mil: Sebrae Minas vai selecionar agentes para o programa ALI Rural no Sul de Minas

Candidatos com formação nos cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia Agrícola, Medicina Veterinária e Zootecnia podem se inscrever até 30 de março; região tem 15 vagas disponíveis

O Sebrae Minas abriu edital para a seleção de bolsistas para o Programa ALI Rural, destinada a profissionais de nível superior em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). Poderão participar do processo os candidatos com formação nos cursos de Engenharia Agronômica, Engenharia Agrícola, Medicina Veterinária e Zootecnia. Em todo o estado, serão oferecidas 80 vagas imediatas e outras 160 de cadastro de reserva para atuar em propriedades rurais durante 24 meses. Os interessados poderão se inscrever até 31 de março pelo site.

No Sul de Minas, 15 vagas estão disponíveis para atuação nos municípios de Bom Repouso, Campos Gerais, Delfim Moreira, Itamonte, Lambari, Monte Belo, Perdões, Poço Fundo, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Santa Rita Sapucaí, São Vicente de Minas, Santo Antônio do Amparo, Três Pontas e Varginha. O trabalho será realizado em propriedades de até 100 quilômetros dessas localidades.

Os selecionados começarão os trabalhos a partir de 1º de agosto, deste ano. O programa consiste na implantação de ações que impactam diretamente na inovação e no aumento de produtividade dos pequenos negócios do campo, principalmente, na melhoria de produtos, serviços ou processos.

Os agentes deverão auxiliar na identificação e prospecção de propriedades e empresas rurais para participar do projeto, realizar diagnósticos e devolutivas, mensurar indicadores e elaborar relatórios técnicos de pesquisa. A etapa de seleção inclui análise curricular, documental, prova de conhecimentos e pitch on-line e individual. Cada bolsista receberá uma remuneração de R$ 5 mil.

“A atuação dos agentes consiste na aplicação de ferramentas específicas para aplicação de um diagnóstico, identificação de eventuais problemas, planejamento, acompanhamento da implantação de soluções para produtos e serviços do campo e monitoramento de resultados, por meio do atendimento personalizado aos produtores rurais. A maioria dos participantes do programa percebe um impacto positivo no faturamento de seus negócios e na melhoria dos processos de gestão”, destaca o analista do Sebrae Minas Ricardo Boscaro.

Em 2024, mais de 5,1 mil empreendimentos de todo o país foram acompanhados pelo Programa ALI Rural. Com a iniciativa, somente no último ciclo em Minas Gerais, o Sebrae conseguiu alavancar o faturamento dos pequenos negócios em 32,4% (em média) e aumentar o nível de inovação e modernização em 89% delas.