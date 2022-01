Bombeiros apagam incêndio em restaurante de culinário japonesa, em Poços de Caldas

A cozinha de um restaurante de culinária japonesa pegou fogo, nesta manhã (20), no centro de Poços de Caldas.

Segundo o Corpo de Bombeiros foi necessário arrombar o imóvel, localizado à Rua Barros Cobra e, desligar a energia. A suspeita é que tudo tenha começado por conta de um curto circuito na geladeira.

As chamas foram rapidamente controladas. Ninguém ficou ferido.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.