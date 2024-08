Bombeiros atendem acidente com motociclista e pedestre em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta terça-feira, 27, por volta das 18h10, a 1ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para um atropelamento na interseção da Rua Prefeito Chagas com a Rua Santa Catarina, em Poços de Caldas. No local, a equipe encontrou duas vítimas: um motociclista e uma pedestre.

De acordo com o condutor da motocicleta Honda, cor vermelha, de 40 anos, ele havia parado no semáforo da Rua Prefeito Chagas e, ao sinal ficar verde, foi surpreendido por um veículo Corsa, cor prata, que avançou o sinal vermelho da Rua Santa Catarina. O motociclista afirmou que se virou para observar o carro e não percebeu a pedestre, de 17 anos, iniciando a travessia pela faixa de pedestres.

Para garantir a segurança no local e evitar novos acidentes, os bombeiros sinalizaram a área com cones. Ambas as vítimas estavam conscientes e orientadas, apresentando pequenas escoriações. A equipe solicitou o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para assistência adicional.

Os bombeiros imobilizaram as vítimas usando colar cervical e prancha longa. A pedestre foi colocada na unidade de resgate e encaminhada para o hospital, acompanhada por sua mãe, enquanto o motociclista foi assistido pela equipe do SAMU.