Bombeiros controlam incêndio em casas abandonadas em Poços de Caldas

Na manhã desta quinta-feira (5), por volta das 10h20, o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado para atender a um incêndio em casas abandonadas localizadas nos fundos de um supermercado, na Rua Coronel Virgílio Silva, zona leste da cidade.

No local, os bombeiros identificaram focos de incêndio em duas residências geminadas. Após uma rápida averiguação, foi confirmado que não havia vítimas nos imóveis.

Com a área devidamente isolada, as equipes iniciaram o combate ao fogo, que foi controlado e extinto com sucesso. A causa do incêndio ainda é desconhecida.

O local segue sob monitoramento, e a perícia será realizada para apurar as possíveis origens do incêndio.