Bombeiros controlam incêndio em depósito de materiais recicláveis em Poços de Caldas

A equipe do Corpo de Bombeiro de Poços de Caldas foi acionada na noite desta segunda-feira, 04, por volta das 21h45min, para conter um incêndio que eclodiu em um depósito de materiais recicláveis no Distrito Industrial da cidade.

O galpão afetado, com uma área de 800m2, armazenava não apenas materiais recicláveis diversos, mas também leite em pó. Os esforços concentraram-se em conter as chamas e evitar que se alastrassem para os galpões vizinhos. Não houve vítimas ou feridos.

Durante a operação, os bombeiros atuaram em três frentes de combate direto às chamas, mobilizando recursos para extinguir o incêndio que, inicialmente, ameaçava se expandir. O apoio foi essencial e contou com a participação de caminhões pipa da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, do Departamento de Água e Esgoto, além das empresas Alcoa e Danone.

Vale destacar que, antes mesmo da chegada dos caminhões pipa, foi acionado o sistema preventivo da empresa Frutty Açaí, localizada nas proximidades do depósito sinistrado, contribuindo para a contenção inicial das chamas.

Neste momento, na fase de rescaldo, as equipes contam com o suporte de uma retroescavadeira para a retirada de materiais e a conclusão das operações de combate ao incêndio. Estima-se que, ao longo da ação, foram utilizados cerca de 50 mil litros de água para controlar e extinguir as chamas.

