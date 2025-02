Bombeiros controlam incêndio na zona sul de Poços de Caldas

O Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas atuou, nesta segunda-feira, 17, no combate a um incêndio em uma área rural próxima à estrada da Alcoa, na zona sul da ciadde. As chamas consumiram cerca de 20 mil metros quadrados de vegetação e ameaçaram atingir um galpão e uma residência nas proximidades.

A equipe de bombeiros utilizou abafadores e aproximadamente 100 litros de água para controlar o fogo, evitando que as construções fossem atingidas. Não houve vítimas ou danos materiais, e a causa do incêndio ainda não foi determinada.

O Corpo de Bombeiros destaca que, apesar do período chuvoso, o risco de incêndios em áreas de vegetação continua presente. A instituição reforça a importância de medidas preventivas para evitar queimadas e proteger o meio ambiente.

