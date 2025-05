Bombeiros controlam incêndios simultâneos em casas abandonadas próximas à Igreja São Benedito em Poços de Caldas

Na noite desta quinta-feira, 22, o Corpo de Bombeiros foi mobilizado para conter dois incêndios simultâneos em residências abandonadas nas proximidades da Igreja São Benedito. As chamas, com focos distintos em cada imóvel, exigiram uma resposta ágil e coordenada da corporação.

Quatro equipes foram enviadas em comboio ao local e atuaram de maneira simultânea no combate ao fogo. Cerca de 2 mil litros de água foram utilizados para controlar os incêndios, que foram rapidamente contidos, evitando danos estruturais mais graves nas edificações.

Durante a operação, os bombeiros realizaram buscas nos imóveis e confirmaram que não havia vítimas. Após a extinção completa das chamas, foi feito o trabalho de rescaldo para eliminar possíveis focos residuais e garantir a segurança do local.

A rápida atuação das equipes evitou que o incidente representasse maiores riscos à população e prejuízos à vizinhança. As causas dos incêndios ainda serão apuradas.

