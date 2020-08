Bombeiros de Poços de Caldas realizam exame para detectar Covid-19

Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 100 Bombeiros da cidade de Poços de Caldas pertencentes ao 6º Comando Operacional de Bombeiros e também da 1ª Companhia Independente de Bombeiros Militares realizam entre segunda (17) e quinta-feira (20) na sede da 1ª Cia Ind BM o teste para detecção do COVID-19.

Para seguir os protocolos de segurança e distanciamento, os Bombeiros foram divididos em grupos, se manterão em fila, com utilização de máscaras e em intervalos de 2 metros entre os militares.

O teste está sendo feito pelo método da imunofluorescência sorológico que detecta e quantifica o IgG e IgM, desta forma será possível saber se a pessoa está contaminada pelo COVID-19 ou se já foi contaminada em data anterior a 14 dias e já possui anticorpos.

Dentre os objetivos estão a avaliação das medidas de proteção adotadas pelos Bombeiros e também quanto aos cuidados com as viaturas e equipamentos utilizados para o atendimento às vítimas de mal clínico ou traumas diversos. O teste também tem a finalidade de manter a segurança dos demais militares e da população que é atendida pelos Bombeiros.

Com a aferição dos resultados será possível mensurar a efetividade dos protocolos preventivos adotados pela Corporação, para dar prosseguimento às práticas de assepsia, uso de máscaras, luvas e demais equipamentos para proteção pessoal e proteção das vítimas, mantendo tanto os Bombeiros como seus familiares e a população livres do risco de contaminação pelo COVID-19.

