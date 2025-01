Bombeiros de Poços de Caldas resgatam tamanduá no Bairro Bortolan

Na manhã desta quarta-feira (29), por volta das 8h30, o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi chamado para resgatar um tamanduá que havia aparecido no quintal de uma residência no Bairro Bortolan. O animal, aparentemente saudável, foi encontrado pelos moradores, que acionaram os bombeiros devido ao risco de aproximação inadequada e à necessidade de um manejo apropriado.

Ao chegar ao local, a equipe utilizou técnicas especializadas para capturar o tamanduá com segurança, garantindo o bem-estar do animal. Após uma avaliação preliminar, não foram detectados ferimentos ou sinais de debilidade física. O tamanduá foi colocado em uma gaiola de transporte adequada e, devido às boas condições de saúde, foi libertado em uma área de mata preservada nas proximidades, retornando ao seu habitat natural.

A ação destaca a importância do manejo adequado de animais silvestres em áreas urbanas e periurbanas. O Corpo de Bombeiros reforça a orientação à população para evitar o contato direto com a fauna e buscar ajuda de profissionais capacitados em situações semelhantes.

