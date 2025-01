Bombeiros Militares capturam capivara em residência em Poços de Caldas

Na manhã de ontem, 13, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para capturar uma capivara que invadiu uma residência na rua Honório Dias, no bairro Chácara dos Cravos, em Poços de Caldas. O animal foi encontrado na porta principal de uma casa de fundos, o que bloqueava a saída dos moradores e gerava risco de fuga ou até mesmo de ataque.

Imediatamente, os bombeiros tomaram as medidas necessárias para garantir a segurança da comunidade e do animal. A área foi isolada, evitando qualquer contato direto entre a capivara e os moradores. A equipe, com experiência em situações de resgate de fauna silvestre, usou cambões e laços apropriados para conter o animal de forma segura e sem causar-lhe danos.

De acordo com os bombeiros, a capivara parecia estar em boas condições físicas e não apresentou sinais de agressividade durante o processo de captura. Após ser devidamente contida e colocada em uma caixa de transporte, o animal foi levado para um ambiente de mata nativa, onde foi solto em segurança, longe da área urbana.

A operação, que foi concluída com êxito, destaca a importância de acionar profissionais especializados quando houver a presença de animais silvestres em áreas urbanas. O Corpo de Bombeiros orienta a população a sempre procurar as autoridades competentes em casos como esse, para evitar acidentes e preservar tanto a segurança das pessoas quanto o bem-estar dos animais.

O incidente, que não deixou feridos, reforça a necessidade de conscientização sobre a convivência harmônica entre seres humanos e a fauna local, principalmente em áreas onde a urbanização e os habitats naturais se encontram próximos.

