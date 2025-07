Bombeiros resgatam cão em barranco

Atualizado em 26 de julho de 2025

Na manhã desta sexta-feira (26), a 1ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas realizou o resgate de um cão que estava preso em uma área de difícil acesso, entre o muro de várias residências e um barranco, na Rua Carlos Miranda, no bairro Jardim Filipinas.

O animal, embora acuado, não apresentava ferimentos. A operação exigiu atenção e cuidado por parte da equipe devido à limitação de espaço no local. Após alguns minutos de manobra, os bombeiros conseguiram acessar o ponto onde o cão estava e realizaram a retirada com segurança.

Uma protetora do grupo “Amigos do Júlio”, que acompanhava a situação desde o início, ficou responsável pelo animal após o resgate.

A ação reforça o importante papel do Corpo de Bombeiros no cuidado e atenção não só com a população, mas também com os animais em situação de risco.