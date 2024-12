Bombeiros resgatam gambá em residência de Poços de Caldas

O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite desta quinta-feira, 19 de dezembro, para atender a uma ocorrência de captura de um gambá agressivo no bairro Village São Luiz, em Poços de Caldas. Esse tipo de intervenção é realizado em áreas urbanas e rurais quando há risco de ataques a pessoas ou animais, demandando o uso de técnicas e equipamentos especializados em salvamento.

Após a captura do animal, que não apresentava ferimentos, o gambá foi devolvido à natureza, como é procedimento padrão em situações como essa. Não houve feridos durante a ocorrência.

De acordo com dados da 1ª Companhia Independente, apenas em 2023, a região registrou 1.242 ocorrências de captura de animais silvestres, demonstrando a relevância do trabalho preventivo e técnico realizado pelos bombeiros. Essas ações garantem tanto a segurança da população quanto a preservação da fauna local.

