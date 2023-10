Bombeiros resgatam veículo preso em alagamento após chuva intensa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Durante a forte chuva que caiu na madrugada de hoje, 17, a Avenida Presidente Wenceslau Braz ficou novamente alagada, deixando um veículo preso em meio a água com 40 centímetros de profundidade. O motor do veículo havia falhado e não dava partida.

Os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender à ocorrência e agiram com presteza, evitando incidentes maiores.

Com a avenida interditada e devidamente sinalizada para garantir a segurança, os bombeiros utilizaram cordas para rebocar o veículo, que estava a cerca de 20 metros do local de resgate, usando a tração de uma viatura. A operação foi conduzida de forma eficiente, garantindo a remoção segura do veículo para fora da área alagada, no acostamento da via.

Cerca de 30 minutos após a chegada dos Bombeiros, o sistema de drenagem da avenida conseguiu escoar a água, eliminando o risco de inundações adicionais. Com a situação controlada, os militares liberaram o tráfego na avenida e deixaram o local, garantindo a normalidade na circulação de veículos.