Bombeiros salvam cavalos em incêndio na zona sul de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde desta quarta-feira, 23, por volta das 13:00 horas, a guarnição do Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionada para uma ocorrência de incêndio em pastagem, em uma área entre os bairros Jardim Esperança e São Bento na zona sul de Poços de Caldas.

No início as chamas ameaçavam as residências adjacentes ao incêndio, o que de imediato foi extinto pelas guarnições de bombeiros presentes, mas devido ao vento forte e a vegetação seca, as chamas se espalharam rapidamente ao longo da pastagem.

Haviam 07 cavalos cercados em uma área de pastagem, e as chamas avançaram rapidamente em direção aos animais que estavam agitados e arredios. A equipe de bombeiros agiu rapidamente abrindo uma passagem dentro das chamas, que alcançavam a altura de aproximadamente 01 metro para salvar os cavalos. Os bombeiros avançou sobre o incêndio e tocou os animais para a passagem feita entre as chamas, salvando 06 animais adultos e um filhote.

Posteriormente as guarnições ainda combateram as chamas, até sua extinção total. O incêndio queimou aproximadamente 182.000 metros quadrados de vegetação.