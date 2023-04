Bombeiros são mobilizados para conter incêndio em fábrica de biscoito no Sul de Minas

Um princípio de incêndio ocorreu nesta manhã de segunda-feira (30) em uma unidade da Bauducco, na cidade de Extrema, no Sul de Minas. Os bombeiros foram chamados por volta das 10h30 para apagar o fogo. Não há feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu o setor de embalagens. Os funcionários foram retirados do local e ninguém ficou ferido. Os militares informaram não haver dados sobre como o fogo começou e quais foram os danos causados no incêndio.

Foi mais de duas horas para apagar o fogo. Para evitar que o fogo se espalhasse para outros pontos na fábrica, bombeiros e brigadistas usaram técnicas de resfriamento e confinamento do incêndio.

A unidade da Bauducco está localizada na Rua José Antônio Pereira Passos, no bairro dos Pires e fica próximo da rodovia Fernão Dias. Além da fábrica, há uma loja e um Centro de Distribuição.

Fonte: Gazeta Sul de Minas

Beatriz Aquino

