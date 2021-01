Botelhos restringe funcionamento do comércio após aumento nos casos de Covid

A partir desta segunda-feira (11), atividades esportivas, religiosas e alguns setores comerciais estão suspensos, em Botelhos. Além disso, a prefeitura também determinou novos horários de funcionamento do comércio. A decisão foi tomada pelo Comitê de Enfrentamento à Covid, após serem confirmados 211 casos da doença e seis óbitos, na cidade.

Estão suspensas as seguintes atividades:

– Pastelarias e similares de funcionamento em feira-livre;

– pesqueiros;

– bares;

– clubes recreativos;

– salões de cabeleireiro e barbearia;

– manicure e pedicure;

– clínicas de estética e similares;

– escola de idiomas;

– autoescolas;

– estúdios de pilates;

– academias e estúdios de atividades físicas;

– locais de ensino e prática de dança;

– igrejas e templos religiosos;

– salões espíritas;

– casas de oração;

– campos de futebol society;

– chácaras e ranchos de aluguel

A determinação vale por dez dias.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.