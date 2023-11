Botijão de gás explode e deixa uma pessoa morta e duas feridas em Poços de Caldas

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após um botijão de gás explodir em uma residência no bairro Santa Rita. A ocorrência ocorreu na manhã desta terça-feira, 21.

Uma idosa de 98 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As outras duas vítimas foram encaminhadas pelo Samu para a Santa Casa de Poços de Caldas.

O Corpo de Bombeiros e Defesa Civil seguem no atendimento da ocorrência. Com a explosão parte do imóvel desabou e ele teve que ser interditado. Residências vizinhas também serão avaliadas.

A ocorrência segue em andamento.

