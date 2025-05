Botoeiras sonoras para deficientes visuais são vandalizadas em área central de Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cinco botoeiras sonoras instaladas na Rua Assis Figueiredo, no cruzamento com a Rua Espírito Santo, em Poços de Caldas, foram alvo de vandalismo neste fim de semana. O local é uma das áreas mais movimentadas do centro da cidade.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, o prejuízo estimado com os danos é de aproximadamente R$15 mil. Até o momento, os autores do ato não foram identificados. As botoeiras danificadas fazem parte do projeto de acessibilidade urbana que vem sendo implantado no município desde abril deste ano, cujo objetivo é garantir mais segurança e autonomia à população com deficiência visual na travessia de vias públicas.

Ao todo, 60 botoeiras foram instaladas, distribuídas em 21 pontos estratégicos da cidade. Os equipamentos sonoros emitem sinais audíveis que orientam o momento mais seguro para atravessar a rua, além de vibrarem ao toque, possibilitando o uso por pessoas com deficiência auditiva que também tenham limitação visual.

Mesmo após o ataque, 55 botoeiras seguem em pleno funcionamento. A equipe responsável está avaliando os danos para tentar recuperar os equipamentos vandalizados o mais rápido possível.

A Prefeitura reforça que os dispositivos são essenciais para promover a inclusão e pede o apoio da população na preservação do patrimônio público. Denúncias de atos de vandalismo podem ser feitas de forma anônima pelos canais oficiais da administração municipal ou pela Guarda Civil Municipal.