BR-459 é interditada

A Polícia Rodoviária Federal informou na noite deste domingo, (08) que a BR-459 no KM 66, em Senador José Bento está interditada e sem previsão de liberação. Segundo a PRF, ocorreu o desmoronamento da encosta neste domingo e foi providenciada a limpeza da pista.

Nesta semana, houve um registro de desmoronamento em outro trecho da BR-459, dessa vez em Congonhal. O trecho teve que ser interditado parcialmente. A via é responsável por ligar as duas maiores cidades do Sul de Minas, Poços de Caldas e Pouso Alegre e também é usada como acesso ao interior de São Paulo.

Beatriz Aquino

