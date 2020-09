Bracciola de pernil com nabo & pizza na massa folhada

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES da bracciola

600 gr. de bifes de pernil de porco cortados fino

½ xícara de chá de farinha de trigo

Nabo, salsão e cenoura a gosto

INGREDIENTES do molho

3 tomates maduros picados

2 colheres de sopa de massa de tomate

1 cebola picada

500 ml de água para cozimento a gosto

Sal a gosto

PREPARO

Junte os ingredientes do molho e cozinhe por dez minutos em panela de pressão aberta.

Corte os legumes em tiras, enrole as bracciolas com os legumes, prenda com um palito, polvilhe todas com a farinha e cozinhe por vinte minutos no molho em panela fechada.

Sirva acompanhado de macarrão ao alho e óleo ou arroz branco.

INGREDIENTES da pizza

Massa folhada para uma pizza

2 caixinhas de morangos picados

½ xícara de chá de açúcar refinado

50 gr. de pingos de chocolate

2 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro

PREPARO

Comece misturando os morangos com o açúcar refinado e deixe descansar, abra a massa com rolo na forma de pizza, asse até começar a dourar, cubra com os morangos, asse por dez minutos, distribua as gotas de chocolate, polvilhe açúcar de confeiteiro e sirva em seguida.