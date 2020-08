Brasil Rural estreia neste domingo na TV Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O programa fala sobre o mundo rural, country, dicas de culinária, música sertaneja e muito mais

Tem novidade na programação da TV Poços! Neste domingo (23), às 8h30, estreia o programa Brasil Rural, comandado pelo apresentador João Marcos Oliveira. O principal objetivo é trazer as novidades agrícolas, contar um pouco mais sobre o mundo country e o mercado de café na região, tudo com muito bom humor. “Nosso maior diferencial é ser um programa acessível, onde todos podem ter seu espaço, mostrar o que faz, o que planta e o que canta. Queremos mostrar o Sul de Minas para todo o Brasil, através da TV Poços e também na internet” explica o jornalista.

O programa conta ainda com o quadro Dr. Rural, que terá a participação do Dr. Alan Mezzavilla. Além de dicas culinárias no Bolo de Queijo e resenha de Fabinho Jr. no Prosa Musical. “Convido a todos para que assistam o Brasil Rural. Vamos resgatar raízes, histórias e mostrar o agronegócio. É um programa para todas as idades e classes” diz, João Marcos.

Você acompanha o Brasil Rural pela TV Poços, no canal 22 (UHF) ou 21.1 (HD), todo domingo, às 8h30.