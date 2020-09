Briga no trabalho termina com tiros disparados

Arma e munições foram apreendidos em Poços de Caldas

Alice Dionisio | 16h37

Um homem foi preso esta tarde (09) após dar dois tiros, durante uma briga, no bairro Jardim Morumbi.

Segundo a Polícia Militar, dois pedreiros teriam tido um desentendimento durante o trabalho e um deles sacou o revólver e efetuou os disparos. A PM foi acionada somente hoje e conseguiu localizar o autor na rua Fosco Pardini.

O veículo do pedreiro foi removido até um pátio credenciado do Detran. A arma, 25 munições de calibre 22 e duas cápsulas deflagradas da mesma munição foram apreendidas. O homem foi levado para a Delegacia da Polícia Civil.

