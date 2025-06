Bruscheta com bacalhau & Arroz doce com tâmaras

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DA BRUSCHETA

2 pães baquetes com gergelim

300gs. de bacalhau cozido e desfiado

3 xícaras de chá de batatas cozidas e amassadas

2 colheres de sopa de alho picado

1 cebola picada

½ xícara de chá de creme de leite

½ xícara de chá de cream cheese

Sal, queijo parmesão ralado, salsinha, tomatinhos cereja e azeite de oliva a gosto

PREPARO

Corte o pão em fatias finas, regue com azeite e leve ao forno por alguns minutos. Misture os demais ingredientes, menos salsinha, tomatinhos e queijo.

Cubra cada fatia de pão com a mistura salpique o queijo e leve ao forno para dourar, sirva salpicado com salsinha, um pedacinho dos tomatinhos, tudo regado com mais azeite. Se preferir acompanhe com uma boa cerveja ou o vinho de sua preferência é pura alegria.

INGREDIENTES DO ARROZ DOCE

1 xícara de chá de arroz cru

1 ½ litros de leite

1 xícara de chá de açúcar refinado

3 xícaras de chá de água

INGREDIENTES DA CALDA DE TÂMARAS

300gr. de tâmaras

1 xícara de chá de açúcar refinado

Água para demolhar as tâmaras

PREPARO

Cubra as tâmaras com água e deixe de molho por oito horas, passe pelo processador de alimentos com a água e tudo. Transfira para uma panela, junte o açúcar e cozinhe até engrossar.

Cozinhe o arroz somente em água até amaciar. Junte o leite e o açúcar e ferva até engrossar. Sirva em taças individuais acompanhado da calda de tâmaras.