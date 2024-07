Bruschetta de paleta com geleia de bacon & Bolacha de castanha do Pará

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DA BRUSCHETTA

1 pão de forma integral ou grãos especiais

1 Kg (aproximado) de paleta de porco em uma só peça

Sal, limão e mozarela a gosto

PREPARO

Sele a carne em frigideira untada com óleo vegetal dos dois lados até dourar, depois de temperada com sal e limão, leve ao forno para terminar o cozimento e fatie em lâminas bem fininhas. Monte as bruschettas com pão de forma integral, finas fatias de carne, geleia, repolho roxo refogado com vinagre e açúcar, cebola caramelada, tomates cereja ao alho e óleo, coberto com mozarela e leve ao foro para gratinar.

INGREDIENTES DA GELEIA DE BACON

1 xícara de chá de bacon picado miúdo

1 xícara de chá de água

1 ½ xícara de chá de açúcar mascavo

½ xícara de chá de cebola roxa picada

PREPARO

Frite o bacon até ficar translucido sem queimar. Junte os demais ingredientes e cozinhe até obter uma geleia expressa.

INGREDIENTES DAS BOLACHAS

3 xícaras de chá de farinha de trigo

100g. de manteiga

4 ovos

1 xícara de chá de açúcar refinado

1 xícara de chá de castanha de caju triturada

1 colher de sopa de fermento em pó

PREPARO

Amasse vigorosamente tudo junto com as mãos até ficar lisinha abra com auxílio de rolo até meio centímetros de espessura, corte no modelo que desejar e asse forno quente até dourar.

Se preferir banhe a metade em chocolate derretido ou açúcar de confeiteiro diluído em água e dixe secar.