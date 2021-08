Butantan recebe 2 milhões de doses prontas da vacina CoronaVac

Mais de 2 milhões de doses já prontas da vacina CoronaVac contra covid-19 foram entregues na noite desse domingo (8), em São Paulo, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, região metropolitana da cidade.

A entrega das doses é um esforço para agilizar o cumprimento dos contratos entre o Instituto Butantan e o Ministério da Saúde para o fornecimento de 100 milhões de doses da vacina contra a covid-19. A previsão é que todos os imunizantes sejam liberados até o dia 31 de agosto.

Hoje (9), com a entrega de mais 2 milhões de doses envasadas pelo Butantan a partir da matéria-prima recebida da China, foi atingida a marca de 66,8 milhões de doses disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Fonte: Agência Brasil

