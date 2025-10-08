Cacá D’Arcádia e Nara Gomes eleitas conselheiras do CMDM

08out

Cacá D’Arcádia e Nara Gomes eleitas conselheiras do CMDM

Por Notícias

Atualizado em 8 de outubro de 2025

A candidatura apresentada pela Casa Laudelina de Campos Melo saiu vitoriosa na eleição de representantes da sociedade civil para o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) com uma expressiva votação.

Foto: Fernanda Lorena

As representantes indicadas pela associação, Cacá D’Arcádia (titular) e Nara Gomes (suplente), receberam 123 votos, contra 16 de outra instituição habilitada. A votação, aberta a qualquer cidadão e cidadã residente em Poços de Caldas, aconteceu ontem (dia 7 de outubro de 2025), na Casa dos Conselhos, situada no Mercado Municipal.

Ambas representantes da Casa Laudelina são reconhecidas defensoras dos direitos das mulheres, entre outras causas sociais.

A associação, presidida por Maria José de Souza (Tita) e fundada em 2024, tem por objetivos a promoção da cultura e da educação, bem como a defesa da diversidade, dos direitos humanos e sociais.

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) de Poços de Caldas é um órgão de participação e controle social que formula estratégias e fiscaliza a execução das políticas públicas voltadas para as mulheres, como o enfrentamento da violência e discriminação e a garantia de direitos.

Fonte: Diretoria de Comunicação Social da Casa Laudelina de Campos Melo

