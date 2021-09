Cachorro vítima de maus tratos é resgatado, em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um cachorro vítima de maus tratos foi resgatado no início da noite de ontem (01), na zona sul de Poços de Caldas.

Segundo a Polícia Militar, houve uma denuncia anônima que na Rua José Emigio Pereira, no Bairro Jardim Esperança estaria ocorrendo maus tratos a um cão sem raça definida, o qual estaria muito magro e sem alimentação, em condições precárias de higiene. Uma viatura se deslocou para o local e constatou a veracidade das informações.

O ambiente em que o animal ficava estava com muita sujeira e ele estava comendo as próprias fezes.

A proprietária não estava na residência, sendo feito contato com sua mãe que autorizou os policiais a quebrarem o cadeado do portão para socorrer o animal.

A equipe do controle de zoonose foi acionada e foi constatado pela médica veterinária os maus tratos. O cachorro foi levado para cuidados imediatos, pois estava correndo risco de morte.

Foi constatado que tanto o corredor como o quintal estava repleto de fezes, inclusive fezes antigas com bolor, não havendo recipiente com água ou ração.

A denunciada entrou em contato telefônico com a guarnição sendo informada da situação com referência ao crime de maus tratos, posteriormente se apresentou no quartel da Polícia do Meio Ambiente sendo presa em flagrante delito e conduzida a Delegacia de Polícia Civil.