A Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas informa que o cadastro da Educação Infantil, para crianças de 0 a 5 anos, segue até o dia 18 de dezembro, quarta-feira.

Após esse período, o cadastro será temporariamente suspenso para que a equipe realize o serviço interno de organização e distribuição das vagas remanescentes para o ano letivo de 2025.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.