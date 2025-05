Cadastro da Educação Infantil será antecipado para o mês de junho

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Educação informa que o prazo para novos cadastros da Educação Infantil será antecipado para o mês de junho. As famílias interessadas devem realizar o cadastro das crianças de até 3 anos, no período de 2 a 30 de junho, pelo formulário https://forms.gle/hj9Mw2ZWYLsfroAi9. O formulário será aberto no dia 2 de junho.

Para a realização do cadastro, é necessário anexar os seguintes documentos:

– Certidão de nascimento ou RG da criança;

– Documento com foto do responsável legal da criança;

– Comprovante de residência (conta de água, luz, internet, etc.) emitido nos últimos 60 dias no nome do responsável legal pela criança.

O cadastro da Educação Infantil foi realizado durante o mês de março, com previsão de reabertura em agosto. “O Cadastro será antecipado para 2 de junho, considerando a diminuição da fila de espera, a agilização dos processos e o encaminhamento de vagas”, destaca a gerente da Administração Escolar da Secretaria Municipal de Educação, Gislene Elisa de Araújo.

O cadastro para o ensino não obrigatório, ou seja, para os anos iniciais da Educação Infantil, será reaberto durante o mês de junho, fecha em julho e reabre novamente em agosto. Devem ser cadastradas crianças de 0 até 3 anos e as que completam 4 anos depois de 31 de março, para Berçário I e II e Maternal I e II. Com o cadastro, a criança acessa a fila de espera, de acordo com a demanda da unidade disponível no seu zoneamento.

Para as famílias que tiverem dificuldade para realizar o cadastro on-line, haverá atendimento presencial no setor de Administração Escolar da Secretaria Municipal de Educação, no Centro Administrativo, na zona oeste da cidade (Avenida Mansur Frayha, 1.677, nas proximidades do Terminal Rodoviário – 5º andar). O horário de atendimento ao público é das 11h às 16h.

Os processos referentes à educação básica obrigatória, dos 4 aos 17 anos, abrangendo a pré-escola, Ensino Fundamental e Médio (do Jardim I até o Ensino Médio) seguem sendo realizados durante todo o ano, a qualquer momento, pelo link https://forms.gle/AgEAuE4b1mxydqAA8. Isso inclui as solicitações para os alunos da rede privada ou estadual que desejam uma vaga na Rede Municipal de Ensino ou para os estudantes já matriculados que queiram solicitar transferência de unidade.

Serviço

Novos Cadastros para os anos iniciais da Educação Infantil

Período: de 2 a 30 de junho de 2025

Onde: https://forms.gle/hj9Mw2ZWYLsfroAi9

*O formulário será aberto no dia 2 de junho.