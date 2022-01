Cadastro para castração animal é adiado em uma semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Cadastro do Programa Municipal de Castração Animal que estava com retorno previsto para o dia 17, precisou ser alterado por medidas de segurança em decorrência ao aumento dos casos confirmados de COVID-19 em Poços.

O cadastro retornará na próxima segunda-feira (24), no prédio da secretaria municipal de Saúde. O atendimento será nas segundas e terças, a partir das 08h, com 40 senhas disponíveis por dia. A senha é separada por animal e é permitido no máximo duas senhas por pessoa.

Serão seguidos todos os protocolos de segurança, com distanciamento entre pessoas na fila, disponibilização de álcool em gel, medição de temperatura e será permitido somente a quantidade de pessoas na sala de acordo com a capacidade do local.

O coordenador da Vigilância Ambiental, Jorge Miguel Ferreira do Lago avalia o Programa de Castração na cidade. “Temos alcançado grandes resultados com o Programa de Castração do Município, já são mais de 10.000 cirurgias de castração realizadas em cães e gatos, desde o início do programa em 2017, de forma gratuita para a população de Poços.”