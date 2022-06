Cadastro para castração animal em Poços de Caldas é feito de segunda e terça-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Programa Municipal de Castração Animal, segue em pleno funcionamento.

O cadastro para castração acontece todas as segundas e terças, no prédio da secretaria municipal de Saúde, na rua Pará, 284, a partir das 08h, com 40 senhas disponibilizadas por dia. A senha é separada por animal e é permitido no máximo duas senhas por pessoa.

Só neste ano, já foram realizadas 1.283 castrações, sendo 669 gatos e 614 cães, de forma gratuita para toda a população.

O coordenador da Vigilância Ambiental, Jorge Miguel Ferreira do Lago falou sobre os resultados alcançados e a necessidade do procedimento nos animaizinhos. “Os resultados alcançados demonstram que a população reconhece a importância deste programa para o município, que segue de forma permanente e sem custo para os interessados. A castração além de evitar ninhadas indesejadas e o consequente abandono, proporciona melhor qualidade de vida para os amimias, reduzindo o risco de doenças.”

A Agente de Endemias e também Educadora Ambiental, Aretha Carneiro Corrêa destacou como a castração reduz riscos aos animais. “A Castração Animal, é de suma importância para o animal, pois diminui o risco de câncer de mama, nas fêmeas e de atropelamento e acidentes de trânsito entre os machos, além de transmissão de zoonoses e abandono de animais.”

Quatro clínicas veterinárias prestam o serviço terceirizado de castração, sendo elas: Dr. Darcy no Caio Junqueira, AAPA – Associação dos Amigos e Protetores dos Animais, no Conjunto Habitacional, Animal Med na Vila Togni e Pet House na Vila Nova.