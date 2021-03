Cadastro para castração animal está temporariamente suspenso

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A partir de segunda-feira, 22, o cadastro do Programa Municipal de Castração Animal, da Secretaria Municipal de Saúde, estará suspenso por 15 dias. A pausa será necessária devido a adesão da Onda Roxa em todo o estado de Minas Gerais, e visa evitar a aglomeração de pessoas, como prevenção da proliferação do Covid 19.

“Essa paralisação é necessária, considerando o momento atual da pandemia. Com o aumento do número de casos e internações, a situação do Estado e até a adesão do município à Onda Roxa. O programa de castração ficará suspenso, pois tem uma demanda grande, e a quantidade de pessoas no ato do cadastro é significativa. Nós contamos com a colaboração da população para evitar ao máximo sair de casa para tentar reduzir o número de casos”, explica o Coordenador da Vigilância Ambiental, Jorge Miguel Ferreira do Lago.

Vale ressaltar, que as castrações já agendadas serão realizadas seguindo todos os protocolos sanitários. “Nós vamos paralisar o cadastro enquanto estiver vigente a Onda Roxa, saindo desse momento os cadastros já serão retomados. Ressaltamos que as cirurgias agendadas continuarão normalmente”, salientou o Coordenador.

Pelo Programa, cães e gatos são atendidos nas clínicas particulares credenciadas para a finalidade. Quem já cadastrou o animalzinho no Programa, deve verificar com a clínica escolhida para a cirurgia, o agendamento para a realização. São quatro estabelecimentos: Animal Zoo no Country Club; Pet House na Vila Nova; Dr. Darcy no Caio Junqueira e a AAPA – Associação dos Amigos e Protetores dos Animais, no Conjunto Habitacional.