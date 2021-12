Cadastro para castração animal se encerra nessa terça (14) e retorna em 2022

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Será finalizado nesta terça-feira (14), o atendimento para cadastro de cães e gatos, dentro do Programa Municipal de Castração Animal, da Secretaria Municipal de Saúde, neste ano de 2021.

Do dia 20 de dezembro a 11 de janeiro, não haverá atendimento ao público às segundas e terças, com o cadastro sendo retomado no dia 17 de janeiro de 2022, na Secretaria Municipal de Saúde, na esquina das ruas Pará com Rio Grande do Sul.

O cadastro é realizado na segunda e terça-feira, a partir das 08h. Para o realizar o cadastro de cães e gatos no Programa, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência do responsável pelo animal.

Desde o início do Programa em 2017, já foram castrados 11.855 animais, sendo 3.131 só neste ano. No ato do cadastro, o responsável pelo animalzinho escolhe uma das quatro clínicas credenciadas: Animalmed; Pet House na Vila Nova; Dr. Darcy no Caio Junqueira e a AAPA – Associação dos Amigos e Protetores dos Animais, no Conjunto Habitacional.