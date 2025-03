Cadastro para castração de cães e gatos volta na segunda-feira (10)

A partir desta segunda-feira (10), o cadastro para castração de cães e gatos será retomado em Poços de Caldas. O serviço estava indisponível devido a mudança da Secretaria Municipal de Saúde para o Centro Administrativo.

Os interessados poderão realizar o cadastro nas segundas e terças-feiras, das 08h às 13h na antiga unidade da Secretaria de Saúde, localizada na rua Pará, 284 no Centro. Podem ser feitas 2 fichas por semana. Para efetuar o cadastro, é imprescindível apresentar RG, CPF e comprovante de residência do responsável pelo animal.

O programa conta com o apoio de 9 clínicas veterinárias terceirizadas, responsáveis pelos procedimentos de castração.

2024 foram realizadas 4.211 cirurgias de castração na cidade, em 2025 até o momento foram feitos 381 atendimentos.

A castração é uma medida essencial para promover o bem estar animal, controlar a população de animais domésticos e prevenir problemas de saúde e comportamentais. É uma atitude responsável que beneficia não apenas os animais, mas também os seres humanos e o meio ambiente.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde pelo Alô Saúde, WhatsApp (35) 3114-8127 das 8h às 18h – ou pessoalmente na Rua Pará, 284 no Centro. De 2° e 3° das 8h às 13h.

