Cadastro para vagas no Jardim I e II reabre no dia 27 de janeiro em Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas, através da secretaria de Educação, anuncia a reabertura do cadastro para vagas no Jardim I e Jardim II do ano letivo de 2025. Os responsáveis interessados em garantir a matrícula de suas crianças devem comparecer à Rua Prefeito Chagas, 464, a partir do dia 27 de janeiro, das 11h às 16h.

Já os pedidos de transferência poderão ser realizados a partir do dia 10 de fevereiro, no mesmo local e horário. Os demais cadastros e transferências para as demais etapas de educação infantil serão abertos em datas posteriores, que serão divulgadas oportunamente pela secretaria.

Documentação necessária

Para efetivar o cadastro, é imprescindível que os responsáveis apresentem os documentos originais listados abaixo:

Certidão de nascimento ou RG da criança;

Documento com foto do responsável legal;

Comprovante de residência em nome do responsável (conta de água, luz, internet residencial, telefone fixo, contrato de aluguel ou declaração do PSF do bairro);

Declaração de matrícula da escola atual, no caso de transferências;

Comprovante de guarda ou tutela, se aplicável.

É importante que os responsáveis estejam atentos às datas e apresentem toda a documentação necessária para garantir o atendimento e evitar contratempos.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na Secretaria de Educação ou pelos canais oficiais da Prefeitura de Poços de Caldas.